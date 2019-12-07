رائدة الاعمال فاطمة بنت جابر : ملكنا نبايعك على السمع والطاعة

الرياض(صدى):

في ظل ما نعيشه اليوم في هذا العهد الميمون عهد الملك الحازم العادل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-يحفظه الله-؛ يستدل الستار عن ذكرى غالية في قلوب الشعب السعودي التي بدأ بها عصر فريد من التطور والنماء وبدأ رؤية هذا الوطن الطموح ٢٠٣٠ إنها الذكرى الخامسة من البيعة التي صافحت فيها قلوبنا وقلوب الجميع ملكنا خادم الحرمين الشريفين في مشاعر تكمل مسيرة الولاء والإنتماء.

وفِي هذه المناسبة الميمونة صرحت أ.فاطمة بنت جابر الشريفي ( المستشارة ورائدة الأعمال) في حديث خاص بهذه المناسبة بقولها : إننا وبفظل الله ما نعيشه في هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- ؛ وعهد ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – يحفظه الله – ؛ لندرك جميعاً هذه القفزه النوعيه في شتى مجالات التنميه ؛ وكنا نرى الفرق في كافة الأصعدة تحقيقاً لكل جهه في إحداث تحقيق الهدف المنشود لرؤية هذا الوطن ٢٠٣٠ .

وأضافت : وقد رأى الجميع ما أحدث عهد مليكنا يحفظه الله من جهود غير مستغربه في حرصه على نماء الوطن والمواطن .

وختمت حديثها سائلتاً الله جل شأنه أن يحفظ لهذا البلد أمنه وأمانه وإستقراره ويحفظ مليكه وولي عهده من كل مكروه ويجعل هذه الذكرى تدوم أعواماً باذن الله.