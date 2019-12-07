طهى الأرز وأكل رأسها.. شاب يقتل امرأة حاولت التحدث إليه

مانيلا(صدى):

شهدت الفلبين جريمة قتل مروعة؛ حيث أقدم شاب على قتل امرأة وقطع رأسها ثم أكل جزء من دماغها في وجبه الطعام .

وقالت وسائل إعلام محلية وعالمية، اليوم السبت، إن الأجهزة الأمنية الفلبينية تمكنت من إلقاء القبض على الشاب ، ويدعى لويد باغتونغ، 21 عامًا، في جزيرة مينداناو، عقب العثور على جثة امرأة لا تبعد كثيرًا عن منزله.

ولم ينكر الشاب جريمته فاعترف أمام الشرطة بأنه كان في حالة ثمالة وجوع عندما حاولت امرأة أن تتحدث معه في الصباح، مما أغضبه.

وقال في اعترافاته إنه طهى بعض الأرز قبل وضع دماغ المرأة فوقه وأكلهما معًا، ثم ألقى جمجمة المرأة في حفرة قرب منزله.