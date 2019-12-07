بالفيديو.. المغامسي : لا مانع من الزواج بالمدخن إذا رضيتم دينه وخلقه

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي خلال حلقة ببرنامج الأبواب المتفرقة ، أنه لا مانع من الزواج بالمدخن إذا رضيتم دينه وخلقه .

وقال المغامسي ، اتصلت بي إمرأة في الثلاثينات من عمرها وجاء لها خاطب ورُد لأنها يُدخن ، فقولت لها أقبلي هذا الزواج لأنه يؤدي صلاته وصفاته حميده فأخبرت شقيقها أنها استشارتني وأخبرتها أن تقبل الزواج بالمدخن .

وتابع المغامسي ، فاتصل بي شقيقها يوبخني على فتواي لها وكيف أنني أخبرت شقيقته أن تقبل بالمدخن فقولت له ، هل تجلس مع أقارب وأصدقاء لك يُدخنون ؟ فأجابني نعم ، فقولت له إننا نبحث عن زوج لأختك ولا نبحث عن إمام لمسجد ، فأختك في الثلاثين وأتى من يرغبها وترغبه ، لماذا ترفض أنت .

وروى المغامسي قصة رجل منع ابنته من الزواج بحجج واهيه ، وكل ما جاء خاطب رده حتى دخلت فيما يُسمى عالم العنوسه ، ومرض هذا الأب وشارف على الموت ، وجاءت الفتاة لأبيها فوضعت يدها على رأسه وقالت حرمك الله الجنة كما حرمتني الزوج ، فليس يسيرا على الفتاة أن ترى أبيها يرد الخاطب بعد الخاطب .

الشيخ صالح المغامسي يحكي قصة مؤثرة عن امرأة منعها والدها من الزواج بالكفء

#mbc1#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/JeDL8MfgQZ — الأبواب المتفرقة (@alabwab) December 7, 2019