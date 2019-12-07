صياغة اتهامات عزل «ترامب» خلف الأبواب المغلقة

واشنطن(صدى):

يستعد الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، على مدار اليوم السبت وغدًا الأحد، لصياغة اتهامات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يعد الأسبوع الأخير في تحقيق مساءلة مستمر منذ شهور.

ويعقد النواب الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب، اجتماعًا خلف الأبواب المغلقة؛ لفحص الأدلة ضد «ترامب» وصياغة تهم رسمية ضده، حتى يُتاح للجنة التوصية بتصويت كامل المجلس على اللائحة يوم الخميس في أقرب تقدير.

وأبلغ البيت الأبيض في وقت سابق، رئيس اللجنة جيرولد نادلر، أنه لن يشارك في جلسات اللجنة، واصفًا هذا التحقيق بأنه «بلا أساس على الإطلاق».

وتعد موافقة مجلس النواب على الاتهامات الرسمية التي تبدو شبه مؤكدة، ستؤدي إلى محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد إن كان ينبغي عزل «ترامب» من منصبه أم لا.

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