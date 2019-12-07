130 مبادرة تطوعية في صحة حفر الباطن تستقطب 8206 مستفيد

محمد السعران - ريم عبدالعزيز (صدى):

تعزيزاً للعمل التطوعي أقامت صحة حفرالباطن مساء الجمعة والسبت 130 مبادرة تطوعية استفاد منها 8206 مستفيد من خلال مبادراتها المتنوعة داخل المنشآت الصحية والمجمعات التجارية والجهات الحكومية والحدائق العامة والتي تضمنت العديد من المبادرات الصحية ومن أبرزها مبادرة التغذية العلاجية ، ومبادرة في بيتنا مسعف ومبادرة أطفالنا أمانه، ومبادرة بركتنا أنتم ، ومبادرة ‏التطعيمات الأولية ضد الإنفلونزا ، ومبادرة لا تنتظر السكري، ومبادرة التوعية بأهمية التبرع بالدم ومبادرة موعدك علينا ومبادرة من أجلكم نحن هنا كما شملت العديد من المبادرات الأخرى. واشتملت المبادرات على النصائح والإرشادات التوعوية بأضرار التدخين والألعاب الإلكترونية على الأطفال بالإضافة إلى تثقيفهم بالخدمات الصحية الإلكترونية والسوق الصحي .

وصحة حفرالباطن اذا تقيم مثل هذه المبادرات لتؤكد حرصها المتواصل في تقديم الأعمال التطوعية ورفع مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم بما ينعكس بالإيجاب على صحة الفرد والمجتمع.