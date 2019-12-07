مدني المدينة المنورة يكشف أسباب انفجار محطة وقود بالمنطقة

نايف السالم(صدى):

كشفت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة ، أسباب الانفجار الذي وقع بمحطة وقود الخميس الماضي .

وقال المتحدث الإعلامي العميد خالد الجهني ، في بيان إعلامي ، إن نتائج التحقيقات توصلت إلى أن الانفجار الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ، حدث بسبب تكون سحابة من بخار الوقود داخل غرفة خزانات الوقود نتيجة تسرب من انابيب التوصيل الموصلة للخزانات .

وتابع ، وأدى هذا إلى حدوث وميض لحظي عند عمل مضخة دفع الوقود مما تسبب بحدوث الانفجار وقد تم إقفال المحطة وفصل التيار الكهربائي عنها حتى إعادة تأهيلها .