القبض على قائد مركبة عكس اتجاه السير في حي العزيزية

نايف السالم(صدى):

تمكنت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، من القبض على قائد المركبة الذي عكس اتجاه السير في حي العزيزية.

وأضحت الإدارة العامة للمرور، أن السائق عكس السير بمركبة لا تحمل لوحة أمامية، مؤكدة أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

في حين أكدت إدارة المرور على ضرورة اللالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية للحفاظ على سلامة الجميع.