بالفيديو .. ساما توضح دور المملكة في محاربة جرائم غسل الأموال

نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، عبر موقعها الرسمي ، مقطع فيديو توعوي للتحذير من خطورة عمليات غسل الأموال، أظهرت من خلالها دور المملكة في مكافحة عمليات غسل الأموال.

وأكدت ساما ، أن المملكة تحارب هذه الجرائم بقوانين الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية والمعايير الدولية ، واتخذت المملكة العديد من المبادرات والاجراءات الخاصة لمكافحة جرائم غسيل الأموال .

يذكر أنه تعتبر المملكة أول دولة عربية تحصل على عضوية بمجموعة العمل المالي ” فاتف ” حيث تم ذلك في الاجتماع العام للمجموعة الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 19-21/6/2019م.

وتعد هذه العضوية تثميناً لمكانة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي، وللجهود والإجراءات التي تقوم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها بكافة الاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة في هذا المجال.

لا تكن عرضة للاستغلال في عمليات غسل الأموال.

Do not be exploited in money laundering operations.

