«بمناسبة اليوم العالمي للتطوع »تقليص قائمة الانتظار لتنهي معاناة 25 مريض بمبادرة قربناها

محمد السعران(صدى):

مناسبة اليوم العالمي للتطوع ٢٠١٩م قدم مستشفى الملك سلمان بالرياض مبادرة قربناها التي تهدف لتقريب مواعيد المرضى الذين يحتاجون لعمليات اليوم الواحد وهي من عدة مبادرات يقدمها المستشفى على مدار العام.

حيث تمت هذه المبادرة بقيادة سفيرة التمريض الأستاذة/ وضحى الظفيري التي عملت على تجهيز فريق التمريض التطوعي بالتنسيق مع الأطباء بمستشفى الملك سلمان لتنفيذ العمليات القصيرة للمرضى الذين لديهم مواعيد على مدى بعيد.

وعمل فريق التمريض التطوعي على تجهيز ٢٥ مريض من استقبالهم والكشف عن المؤشرات الحيوية لديهم حتى دخولهم غرفة العمليات بالإضافة لمتابعتهم بعد الإنتهاء من العملية.

وأكدت الأستاذة/ وضحى الظفيري أنه لولا تعاون إدارة مستشفى الملك سلمان وجهود الأطباء لما تم تنفيذ مبادرة قربناها والتي أثمرت عن نجاح هذه المبادرة بتنفيذ عدد ٢٥ عملية من عمليات ذات الإقامة القصيرة، وأيضاً ولله الحمد بعد تنفيذ هذه المبادرة تم تقليص العدد في قائمة الإنتظار بالمستشفى وكذلك بمبادرة قربناها نكون قد حققنا هدف من الأهداف التطوعية برؤية ٢٠٣٠ من حيث التنوع في الأعمال التطوعية.