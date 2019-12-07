بالفيديو.. لحظة تتويج «جدة إيغلز» ببطولة أول دوري نسائي لكرة القدم

ماجد محمد(صدى):

قام فريق جدة بتتويج إيغلز ببطولة الدوري النسائي الأول لكرة القدم بالمملكة، بعد تغلبه على فريق مراس بنتيجة هدفين مقابل هدفٍ واحد.

ونظمت البطولة بمشاركة ست فرق وطاقم تحكيمي نسائي بقيادة المحكّمة شام الغامدي.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تكريم الفريق الفائز بالبطولة وأهدته الكأس، بالإضافة إلي توزيع جوائز الأفضل على اللاعبات حيث فازت حصة السديري من فريق جدة إيغلز بكأس أفضل حارس وفازت بيان صدقة من فريق جدة إيغلز بجائزة أفضل لاعبة، بينما فازت رغد مخيزن من فريق مراس بكأس أفضل هدافة.