مفاجأة صادمة.. أحمد موسى يغادر النصر

طلال الغامدي(صدى):

أفادت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن النيجيري أحمد موسى، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سيصل إلى أسطنبول، غدًا الأحد، من أجل التفاوض مع المدير الرياضي لنادي فناربخشه، للانتقال إليه في الميركاتو الشتوي القادم.

وأوضحت التقارير، أن العرض التركي لضم موسى، سيكون 6 أشهر على سبيل الإعارة بـ1.5 مليون يورو، مع أحقية الشراء في يونيو القادم، مقابل 6 ملايين يورو؛ فيما لعب موسى مع النصر منذ الانضمام إليه في صيف 2018، 33 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 8 آخرين.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة النصر، تخطط للتخلي عن النجم النيجيري في صيف 2019، وضم محترف أجنبي بدلًا منه، ولكنها فشلت في تسويقه ماليًا وتعويض المبلغ الذي تم دفعه من أجله.