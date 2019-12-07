بنكهات الليمون واللافندر .. حانة تقدم أكسجين نقي ومعطر للزبائن

نيودلهي(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها بدأت حانة في مدينة دلهي الهندية في تقديم أكسجين معطر ومنقى للزبائن مقابل مبلغ من المال.

وكانت تعرضت دلهي خلال الأسبوعين الماضيين لأزمة صحية عامة ، حيث أعلنت السلطات مرتين حالة طوارئ تتعلق بالتلوث، وأمرت بإغلاق المدارس، كما نصحت بعدم خروج كبار السن والأطفال الرضع إلى الشوارع.

وفي الوقت نفسه كشف تقرير إعلامي أنه يمكن للزبائن في حانة ” اوكسي بيور ” استنشاق الاكسجين المختلط بالزيوت الأساسية مثل اللافندر و عشب الليمون عبر أنابيب يتم توصيلها بأنوفهم، وذلك لمدة 15 دقيقة مقابل 299 روبية (4 دولارات) .

وقال مالك الحانة ايافير كومار ، هناك إقبال كبير على الحانة الأولى من نوعها في دلهي حيث يأتينا من 30 إلى 40 شخصا كل يوم ، مضيفا أن الاكسجين المنقى يمكن أن يريح المواطنين من الهواء السام والارهاق و اضطرابات النوم وحتى الاكتئاب.

يذكر أن حانة تقدم الاكسجين فتحت أبوابها في دلهي عام 2015، ولكن سرعان مع توقف عملها وأغلقت.