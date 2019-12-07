«العدل» ترد على استفسار بخصوص الدعاوى الناشئة عن حوادث السير

حمود العنزي(صدى):

رد التواصل العدلي، الحساب الرسمي المخصص للإجابة على استفسارات مستفيدي وزارة العدل، على سؤال أحد متابعيه على موقع “تويتر”، بشأن الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في غير بلد المدعى عليه.

وقال المغرد، في سؤاله:”أريد رفع صحيفة دعوى مرورية لحادث وقع في جدة وأنا مقيم في مدينة أخرى ويطلب مني تعهد بإدخال معلومات صحيحة ولكن عند وصولي لاختيار المحكمة ظهرت فقط محكمة المدينة التي أقيم فيها وليست المحكمة التي حدث فيها الحادث هل الأمر هكذا سليم أم أغير مكان إقامتي إلى مكان وقوع الحادث”.

وأوضح التواصل العدلي:” يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه”.