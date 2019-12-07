البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين والمقيمين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك الإسلامي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

. أخصائي التعويضات والفوائد:

درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير.

. أخصائي أول شؤون مجلس الإدارة:

درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، التسويق، الاتصالات)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. مدقق داخلي أول- العمليات:

درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية، أو الاقتصاد، أو التجارة)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأشارت إدارة البنك إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يناير 2020م.

ودعت الإدارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، من خلال الرابط التالي: هنا