وفاة و 6 إصابات في حادث سير لعائلة بالرياض

سعيد العجل(صدى):

باشرت الفرق الاسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي ٦ حالات اصابة لعائلة، جراء حادث تصادم وقع في حي المصيف شمال الرياض بمشاركة أكثر من خمس فرق اسعافيه وعناية وقيادة مساء الجمعة

من جهته اوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الأستاذ ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بوجود حادث سير نتج عنه 6 اصابات وحالة وفاة .

حيث تم توجيه فرق التدخل السريع والإسعاف والعناية بالإضافة للقيادات الميدانية للموقع .

وصلت أول فرقة خلال سبع دقائق بعد ورود البلاغ.

وتم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث .

حيث تم نقل جميع المصابين بواسطة الهلال الأحمر منها اربع حالات تم نقلها لمدينة الملك سعود الطبية وحالة واحدة لمستشفى دله وأخرى لمستشفى الحبيب .