برشلونة في ضيافة الاتحاد بالسوبر الإسباني 

نواف السالم(صدى):

يخوض نادي برشلونة في شهر يناير المقبل، منافسات كأس السوبر الإسباني، بنظامه الجديد، للمرة الأولى على أراضي المملكة وتحديدا في جدة.

ومن المقرر أن برشلونة سيواجه منافسه أتلتيكو مدريد يوم التاسع من يناير المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، وسيلعب الفائز منها على نهائي أمام المنتصر من مواجهة فالنسيا وريال مدريد.

وتتنافس الأندية الأربعة المشاركة في السوبر الإسباني، كي تحصل على مراكز تدريب مختلفة في المدينة الساحلة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن برشلونة تم تحديد له جميع المرافق وملعب التدريب الخاص بنادي الاتحاد، والذي يعد رفقة الأهلي قطبي مدينة جدة.