‏رينارد: التركيز واحترام المنافس طريقنا لـ اللقب

ماجد محمد(صدى):

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد، اليوم السبت، أن المباراة القادمة في نهائي كأس الخليج أمام المنتخب البحريني صعبة على الطرفين، ويجب أن نلعب بتركيز عال وجدية واحترام للمنافس الذي يملك لاعبين مميزين.

وصرح رينارد في المؤتمر الصحافي: ” لدينا لاعبين يريدون صناعة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد لوطنهم”؛ مضيفًا: ” منذ قدومنا إلى هُنا ذكرت لوسائل الاعلام بأننا جئنا من أجل التتويج باللقب وليس المشاركة فقط ” .

ومن جانبه، قال لاعب المنتخب الوطني سلمان الفرج، أن: ” مشاركتي لم تحدد بعد واتمنى أن أكون جاهزًا “؛ متابعًا: ” الوصول للنهائي شيء جميل، ولكن الأجمل هو تحقيق اللقب، وأداء لاعبي المنتخب في تصاعد إيجابي ” .