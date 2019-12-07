بالفيديو.. اتهامات لزوج أنغام بالغرور بسبب تصرفه في الرياض

الرياض(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للحظة وصول الفنانة أنغام إلى الرياض لأحياء حفلها على مسرح أبوبكر سالم مساء أول أمس ، أتهم فيه البعض زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بالغرور .

وأثار الأخير موجة من الانتقادات والسخرية بسبب طريقة تصرفه أثناء استقبالهما واتهمه عدد كبير من المتابعين بالغرور.

ومما جاء في التعليقات: “”زوج أنغام جايي غصباً عنه. شدعوة هالتكبر خف علينا يابراد بت” و”خف علینا یا قمر زمانك ماشي غصب تسلم غصب لیكون ولي العهد وما عرفنا” و”زوج أنغام حسيته مغرور” و”هو دايماً جوز أنغام رافع رأسه وباصص فوق فين؟”.

كذلك تضمن الفيديو المتداول لقطات من لحظة وصول الفنانة اللبنانية نوال الزغبي للمشاركة في الحفل نفسه حيث أعربت عن إعجابها بالنشاطات التي يتم تنظيمها في المملكة.