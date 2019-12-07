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شركة «بداية» لتمويل المنازل تعلن عن توفر وظائف إدارية شاغرة

شركة «بداية» لتمويل المنازل تعلن عن توفر وظائف إدارية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” بداية ” لتمويل المنازل بالرياض عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

• الوظيفة

– محاسب
لـ الخريجين من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مارس 2020م.

ودعت الشركة الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الوظيفة، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، من خلال الرابط التالي: هنا

 


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