سفارة المملكة في أستراليا تحذر المواطنين من مناطق الحرائق
حذرت سفارة المملكة في أستراليا، المواطنين المقيمين، كما دعتهم للتقيد بتعليمات السلطات المحلية من خلال الرابط التالي: هنا، وجاء ذلك بسبب تحذيرات السلطات المحلية في العاصمة كانبيرا على خلفية الحرائق المندلعة حالياً
وأضافت السفارة: في الحالات الطارئة يمكن التواصل مع غرفة عمليات طوارئ السفارة على الرقمين: 0432257277، و0262507000/1.
يذكر أن أستراليا تشهد واحداً من أسوأ مواسم حرائق الغابات، حيث سجّلت أكثر من 117 حريق غابات؛ من ضمنها 60 لم تتم السيطرة عليها.
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