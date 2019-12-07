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«حساب المواطن» يجيب على استفسار خاص بتسجيل المطلقة في البرنامج

«حساب المواطن» يجيب على استفسار خاص بتسجيل المطلقة في البرنامج
حمود العنزي(صدى):

أجابت خدمة المستفيدين التابعة لـ برنامج ” حساب المواطن ” على استفسار خاص بتسجيل المطلقة في البرنامج.

ووجه ” مواطن ” استفسار لـ ” خدمة المستفيدين ” على ” تويتر ” مفاده: ” هل صك الولاية من الأب المطلق يلغي حق المطلقة الحاضنة لأولادها بصك حضانة من استحقاق أولادهما من حساب المواطن ” .

وردت ” خدمة المستفيدين ” قائلة: ” بإمكان المطلقة التسجيل و إضافة التابعين و إرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات إحتضان) ” .

وأضافت: ” وفي حال تمت الموافقة عليها، سيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم وسيتم احتسابهم ضمن مبلغ الدعم في حسابك ” .


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