بالفيديو.. هنا شيحة عن طلاقها من أحمد فلوكس « قررنا نفضل صحاب »

القاهرة(صدى):

خرجت الفنانة هنا شيحة ، عن صمتها وتحدثت عن طليقها الفنان أحمد فلوكس، خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج “مساء dmc” ، مؤكده ، “إحنا كأزواج معرفناش نركب على بعض، وكنا بنطقش كتير بزيادة”.

وتابعت هنا ، إحنا أصحاب وهو راجل جدع جدا وأنا بحبه جدا وبحترمه جدا، وإحنا أصحاب لحد دلوقتي، وواقف معايا في مليون ألف مشكلة عندي هو اللي بيحلهالي .

وأشارت إلى أنها فضلت الانفصال على أن يحتفظا بصداقتهما، “فضلنا إننا نفضل أصحاب ومنخسرش بعض كأصحاب، ولما انفصلنا هو اللي ساعدني أنقل بيت جديد وجاب الشركة اللي بتشيل العفش، وانفصلنا في رمضان وجه فطر عندي”.

وتابعت: ” متفقناش في الحياة اليومية فقررنا طالما بنحب بعض، بلاش نضغط على بعض أو نخسر بعض، وده اللي عملناه”.