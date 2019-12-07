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بالفيديو.. مي العيدان لـ صدام حسين: فرحنا وشفنا شنقك على يد الغزو الأمريكي

بالفيديو.. مي العيدان لـ صدام حسين: فرحنا وشفنا شنقك على يد الغزو الأمريكي
خالد الظفيري(صدى):

فتحت الإعلامية الكويتية مي العيدان، النار على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، متحدثة عن حقيقة خوف الشعب الكويتي من ذكر اسمه.

وقالت ” العيدان ” بمقطع فيديو لها: ” بدي أقول شيء لسيء الذكر هذا صدام حسين.. سيرته ما ترعبنا لإن إحنا فرحنا وشفنا شنقه ” .

وأضافت: ” أنت شخص كلك سيئات ما إلك حسنات ” .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1517 ] نشر منذ 1 ساعة

هالادمية ماحد سلم منها لا احياء ولا اموات. اعوذ بالله من شرها وخيرها. اتركي الاشخاص بحالهم. لا فنانة ولا فنان ولا احد الا وناقرتهم.

[ عدد التعليقات: 88690 ] نشر منذ 1 ساعة

كلنا كرهنا فعايل صدام ،،،

.. لكن طريقة محاكمة صدام وطريقة شنقه ، وتشهده وهو يرى الموت أمامه دون إرتباك ، هو ماحببنا لصدام ..

.. لاتشمتي بصدام يا أرذل خلق الله ..

[ عدد التعليقات: 14603 ] نشر منذ 28 دقيقة

لاحول ولا قوه الا بك يارب حتى الميت ماسلم منها👊😊😂😂

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