بالفيديو.. مي العيدان لـ صدام حسين: فرحنا وشفنا شنقك على يد الغزو الأمريكي

خالد الظفيري(صدى):

فتحت الإعلامية الكويتية مي العيدان، النار على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، متحدثة عن حقيقة خوف الشعب الكويتي من ذكر اسمه.

وقالت ” العيدان ” بمقطع فيديو لها: ” بدي أقول شيء لسيء الذكر هذا صدام حسين.. سيرته ما ترعبنا لإن إحنا فرحنا وشفنا شنقه ” .

وأضافت: ” أنت شخص كلك سيئات ما إلك حسنات ” .