بالفيديو.. مي العيدان لـ صدام حسين: فرحنا وشفنا شنقك على يد الغزو الأمريكي
فتحت الإعلامية الكويتية مي العيدان، النار على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، متحدثة عن حقيقة خوف الشعب الكويتي من ذكر اسمه.
وقالت ” العيدان ” بمقطع فيديو لها: ” بدي أقول شيء لسيء الذكر هذا صدام حسين.. سيرته ما ترعبنا لإن إحنا فرحنا وشفنا شنقه ” .
وأضافت: ” أنت شخص كلك سيئات ما إلك حسنات ” .
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1517 ] نشر منذ 1 ساعة
هالادمية ماحد سلم منها لا احياء ولا اموات. اعوذ بالله من شرها وخيرها. اتركي الاشخاص بحالهم. لا فنانة ولا فنان ولا احد الا وناقرتهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88690 ] نشر منذ 1 ساعة
كلنا كرهنا فعايل صدام ،،،
.. لكن طريقة محاكمة صدام وطريقة شنقه ، وتشهده وهو يرى الموت أمامه دون إرتباك ، هو ماحببنا لصدام ..
.. لاتشمتي بصدام يا أرذل خلق الله ..
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14603 ] نشر منذ 28 دقيقة
لاحول ولا قوه الا بك يارب حتى الميت ماسلم منها👊😊😂😂