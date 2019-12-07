قصف مقر مقتدى الصدر في النجف بطائرة مسيرة

بغداد(صدى):

أعلن صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، في بيان إعلامي ، عن تعرض مقر زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر ، لقصف بطائرة مسيرة في محافظة النجف العراقية .

وتابع العراقي ، بعد أن وجدنا المصلحة بنشر الخبر أقول: تعرضت الحنانة فجر اليوم إلى قصف من طائرة مسيرة، وذلك ردا على الأوامر التي صدرت من الصدر للقبعات الزرق بحماية الثوار ليلة البارحة في بغداد والنجف سابقا .

وأضاف: أن المهم هو حماية المتظاهرين وأمنهم، والمهم أيضا هو سلامة الوطن وحب الوطن من الإيمان”، مؤكدا أن التحقيقات جارية.

وكانت مصادر عراقية، قالت أمس إن “سرايا السلام” التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر توجهت إلى ساحة التحرير وسط بغداد، بهدف حماية المتظاهرين ، وتعرض اثنين من أصحاب القبعات الزرق التابعين لمقتدى الصدر قتلا في الهجمات التي طالت المحتجين في ساحة التحرير مساء أمس الجمعه .