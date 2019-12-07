«أمانة مكة» توضح حقيقة إصدار صكوك لقبور الموتى

نايف السالم(صدى):

كشفت أمانة مكة عن حقيقة إصدار صكوك لقبور الموتى، قائلة:” هذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلاً”.

وأشارت الأمانة إلى أن الموضوع قديم، وسبق أن تم الرد عليه قبل عامين، مناشدة باستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي، وعدم الاعتماد على مصادر غير معروفة.

يذكر أن الأمانة نفت في فبراير الماضي، وجود صكوك تملك لبعض القبور بأسماء الموتى، بعد انتشار مقطع صوتي لشخص يدعي أنه دخل مقبرة الشرائع ووجد قبوراً بصكوك للموتى.