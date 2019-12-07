رحيم سترلينغ: أنا مهووس بكرة القدم وتسجيل الأهداف

نواف السالم(صدى):

صرح الإنجليزي رحيم سترلينغ، جناح مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، بأنه مهووس بأن يصبح أفضل لاعب في العالم في المستقبل.

وعن ذلك، قال ” رحيم ” في تصريحات صحفية له: ” الأمر يتعلق بالعقلية والنضج والتطور، أنا مهووس بكرة القدم، مهووس بتسجيل الأهداف، باسترجاع الكرة بسرعة، ومهووس بتطوير نفسي ” .

وأضاف: ” لدي كل التجهيزات هنا ويجب أن أستعملها لأحاول أن أكون الأفضل ” .

ويأمل رحيم سترلينغ أن يقود فريقه للفوز على مانشستر يونايتد في ديربي مانشستر، ليحكم سيتي سيطرته على المدينة كما فعل في السنوات الأخيرة.

وكان رحيم سترلينغ قد انتقل من ليفربول إلى مانشستر سيتي في صيف 2015، ومنذ قدوم الإسباني بيب غوارديولا للفريق صيف 2016 تطور بشكل كبير.