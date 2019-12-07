حساب المواطن: إيداع الدعم للدفعة الـ 25 يبدأ بعد ثلاثة أيام

حمود العنزي(صدى):

يبدأ إيداع الدعم للدفعة الـ25 من برنامج ” حساب المواطن ” بعد ثلاثة أيام فقط.

وسيتم إيداع الدفعة الـ ٢٥ في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى، من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.