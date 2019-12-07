حساب المواطن: إيداع الدعم للدفعة الـ 25 يبدأ بعد ثلاثة أيام
يبدأ إيداع الدعم للدفعة الـ25 من برنامج ” حساب المواطن ” بعد ثلاثة أيام فقط.
وسيتم إيداع الدفعة الـ ٢٥ في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى، من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر.
تجدر الإشارة إلى أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يديم الخير على السعودية.
زائر[ عدد التعليقات: 3656 ] نشر منذ 45 دقيقة
ما علينا اهم شي وش صار على غلاء المعيشة واعتقد شهر 4 كان اخر شهر له وهل راح يستمر او لا
ابوفيصل[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 31 دقيقة
وين الجديد حشو اعلامي فقط في حال لم يكن هناك اخبار هامه