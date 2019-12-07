أضرار قلة النوم والسهر على صحة الجسم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح باحثون أن النوم غير الصحي يمكن أن يسبب مشكلات صحية في القلب، حتى لدى الذين يمارسون بانتظام تدريبات وتمارين رياضية ولهم نمط حياة صحي.

وتبين أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في اليوم، هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 20% مقارنة بمن ينامون بين 6-9 ساعات، وأن الذين ينامون أكثر من تسع ساعات ترتفع هذه النسبة عندهم إلى 34%.

ولفت باحثون، إلى أن النوم الذي يستمر بين 6-9 ساعات يخفض خطر النوبة القلبية لدى الأشخاص المعرضين وراثيا للإصابة بأمراض القلب بنسبة 18%.

واتضح أن قلة النوم تؤثر في الغشاء المخاطي للشرايين أو البطانة، وأيضا في تطور الخلايا الملتهبة في نخاع العظم، بينما يمكن أن يتسبب النوم لفترات طويلة بالتهابات مختلفة في الجسم.