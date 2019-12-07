الأخضر والبحرين في مواجهة قوية بنهائي كأس الخليج

ماجد محمد(صدى):

يخوض المنتخب الوطني مواجهة قوية أمام منتخب البحرين على استاد عبد الله بن خليفة، وسيكون الأخضر هي المرشحة الأقوى لنيل لقبها الرابع في البطولة والأول منذ تتويجها في خليجي 16 في مطلع العام 2004.

ولم يفز المنتخب الوطني باللقب منذ التحول لنظام المجموعتين اعتبارًا من خليجي 17 في نهاية 2004، وبلغ النهائي ثلاث مرات في 2009 و2010 و2014، لكنه خسر أمام عُمان، والكويت، وقطر، على الترتيب.

وفي السياق نفسه، لم يسبق للبحرين إحراز اللقب الخليجي، إلى النهائي تحولًا مثيرًا في حظوظها بالبطولة بعد أن كانت على مشارف الخروج من الدور الأول قبل أن تسجل هدفًا في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع ضد الكويت في ختام الدور الأول أرسلها إلى الدور قبل النهائي.

ومن جانبه، صرح علي البوعينين نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم: ” المنتخب البحريني لعب في البطولة بحسب إمكاناته وتعامل مع المنافسين بواقعية في ظل ظروف ضغط المباريات ونجح في الوصول إلى النهائي ويطمح في إحراز اللقب ” .