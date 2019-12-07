أمانة الشرقية تغرس 700 شتلة ضمن مبادرة شرقية خضراء

محمد السعران(صدى):

نظمت أمانة المنطقة الشرقية في منتزه الملك عبد الله بالواجهة البحرية وحديقة الحزم بالدمام فعالية غرس 700 شتلة، والتي تأتي في إطار خطة تشجير مدن المنطقة الشرقية، ضمن مبادرة “شرقية خضراء” التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية (حفظه الله)، مؤخرا.

ففي الواجهة البحرية بالدمام شارك معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ومجموعة من المتطوعين والطلاب بغرس 400 شتلة وتنظيف الواجهة.

فيما شارك عدد كبير من المواطنين والمقيمين في حديقة الحزم بالدمام بغرس 300 شتلة، وهو ما يظهر حالة الوعي لدى المواطنين بأهمية المبادرة ودورهم في تفعيلها.

من جهته قال وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل أن المبادرة تشمل مدارس المنطقة الشرقية والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، إضافة الى الشوارع بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، حيث يتم من خلالها تثقيف وتوعية طلاب المدارس ومنسوبي الصحة بأهمية الأشجار وطرق زراعتها والمحافظة عليها.

وأضاف انه تم العمل على تأسيس برامج خاصة يتم تنظيمها أثناء المبادرة، بحيث تلتزم الأمانة بتوفير الأشجار والشتلات المناسبة لطبيعة البيئية للمنطقة، وتوفير خط اتصال للاستفسار عن المبادرة والمشاركة فيها، إضافة الى تثقيف وتوعية فريق المبادرة من خلال مهندسي الأمانة، مشيرا الى أنه تم اختيار أشجار الظل وفق مواصفات تحافظ على المظهر الجمالي العام، و تتحمل الظروف المناخية المتغيرة، وتنتج أوكسجين بنسبة عالية، مبينا أنه سوف يتم تقديم شهادات للمتطوعين بعدد ساعات التطوع ، وجوائز للمتطوعين المتميزين ، إضافة جوائز لأفضل مركز صحي نموذجي وأفضل مدرسة مشاركة.

يذكر أن مبادرة (شرقية خضراء) تستهدف زراعة نصف مليون شجرة خلال ثلاث أشهر في كافة مناطق المنطقة الشرقية.