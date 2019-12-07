مركز الاعتماد الخليجي يمنح مختبر التشخيص البيطري بالرياض شهادة الأيزو

بدر الحارثي(صدى):

منح مركز الاعتماد الخليجي (GAC)مختبر التشخيص البيطري بالرياض التابع لوكالة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة شهادة الاعتماد الأيزو، وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير وتأهيل مختبراتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال الفحص المخبري.

جاء ذلك بعدما تمكن المختبر من تحقيق الشروط والمعايير والمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ((17025) IEC/ISO، وكذلك اجتياز التقييم الشامل والالتزام بتطبيق معايير الجودة، وتوفير اقصى درجات الخدمات المخبرية.

وقد سلم مدير عام مركز الاعتماد الخليجي المهندس أحمد المطيري شهادة الاعتماد لوكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان.

وتواكب هذه الخطوة استراتيجية الوزارة لتحقيق أهداف رؤية 2030 ممثلة في تطوير المختبرات البيطرية، وتحسين الجودة والأداء، ورفع الكفاءة التشغيلية لهذه المختبرات؛ لتعزيز واستدامة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، وكذلك استثمار الموارد المتاحة لدى الوزارة بالشكل الأمثل.

إلى هذا، يمنح هذا الاعتماد المختبرات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة اعترافًا رسميًا بكفاءتها ومصداقية نتائجها، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين بها للكشف عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى دعم وكالة الثروة الحيوانية للتحكم والسيطرة والقدرة على مكافحة الأوبئة الحيوانية.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تواصل جهودها في التصدي للأمراض الوبائية والأمراض المشتركة التي تهدد صحة الإنسان والحيوان، وتقديم الرعاية الصحية البيطرية للثروة الحيوانية بالمملكة، ودعم مربيها والمشاريع المتخصصة بالإنتاج الحيواني، وتطبيق برامج المكافحة والسيطرة على الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة وتقييمها.