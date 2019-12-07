ديمبلي يريد الإنضمام إلى تشيلسي أو مانشستر سيتي

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن رغبة عثمان ديمبلي جناح برشلونة، في الرحيل عن الفريق الكتالوني إلى تشيلسي أو مانشستر سيتي الموسم المقبل؛ حيث تحدث إلى الناديين المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأدى تجدد الإصابة في العضلات إلى غياب ديمبلي عن الملاعب لمدة شهرين، وبات من المرجح عدم استمراره مع الفريق الموسم المقبل؛ حيث أن هذه الإصابة الأخيرة الثالثة له هذا الموسم حتى الآن، وأبعدته لمدة عشرة أسابيع، وحدثت عندما واجه فريقه السابق دورتموند في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنه يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه محكمة التحكيم الرياضية فترة حظر التعاقدات على تشيلسي من فترتين إلى فترة واحدة انتهت الصيف الماضي.