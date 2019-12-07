عودة الهدوء وسط بغداد بعد ليلة دامية أسقطت عشرات القتلى والجرحى

بغداد(صدى):

عاد الهدوء إلى منطقة جسر السنك وساحة الخلاني بوسط بغداد صباح اليوم بعد ليلة دامية سقط خلالها عشرات المتظاهرين بين قتيل وجريح بنيران مسلحين مجهولين يستقلون سيارات نقل صغيرة.

في هذه الأثناء، تواصل توافد المتظاهرين على ساحة التحرير مركز الاحتجاجات التقليدي وسط العاصمة, فيما توجه آخرون إلى ساحة الخلاني وجسر السنك القريبين اللذين شهدا ليلة دامية.

ولوحظ في هاتين المنطقتين انتشار واسع لعناصر الجيش العراقي وهم يقفون مع المتظاهرين من دون سلاح.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت ليلة أمس أن حصيلة حادثة إطلاق النار الكثيف على المتظاهرين في محيط منطقة السنك وساحة الخلاني وسط بغداد بلغت أربعة قتلى ونحو ثمانين جريحًا, كما أعلنت فتح تحقيق بالحادث.