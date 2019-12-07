قصة اختراع «كرتونة البيض» الذى حقق 8 مليارات دولار

متابعة- أميرة خالد(صدى):

اخترع جوزيف كويل، قبل أكثر من قرن كرتونة البيض التي أصبحت الطريقة الأساسية لحفظ البيض في المحلات الغذائية،

وجاءت الفكرة لأذهان كويل بالتفكير عقب استماعه لنقاش حاد بين مالك فندق ومزارع، إثر توصيل الأخير لشحنة البيض، ونصفها مكسور داخل السلة.

وقام كويل بتصنيع النماذج التجريبية لمنتج يحمي البيض من الكسر، باستخدام صفحات الجريدة، حتى توصل للحل الذي نراه اليوم، وهو كرتونة البيض، المصنوعة من الورق المقوى، التي تحتفظ بمكان مخصص لكل بيضة على حدة.

وبعث كويل رسالة لمزارعي البيض: “هذا الاختراع سيوفر لكم أكثر بكثير من تكلفته”، وبالرغم من الاختراع الناجح، لم يستطع كويل أن يصبح غنيا بفضل هذا الاختراع، إذ لم يكن رجل أعمال يدير أعماله بحنكة.

وباتت تجارة كراتين البيض تدر 8 مليارات دولار سنويا، وهي بارتفاع مستمر في الأعوام الأخيرة، بسبب تزايد استهلاك البيض حول العالم.