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بالفيديو.. الظهور الأول للابن الأكبر لهند القحطاني

بالفيديو.. الظهور الأول للابن الأكبر لهند القحطاني
متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت مشهورة الشناب شات هند القحطاني، عن الظهور الأول لابنها الأكبر معاذ؛ حيث نشرت مقطع فيديو وهي برفقته على حسابها الشخصي عبر ” سناب شات “.

وعلقت هند القحطاني: ” تو أنا طلعت أنا ومودي حبيب قلبي  من عند طبيب الأسنان وبعد رايحة أنا وياه إلى  المطعم” ، ليظهر فجاة ابنها الأكبر مقاطعا حديثها؛ لتقول له: ” أوف وجهك  طلع “.

ورد عليها ابنها معاذ: ” ما عندي مشكلة “؛ لتجيبه: ” والله ما أني مصدقة “، ووجهت حديثها إلى متابعيها:” شفتوني  أني كتكوتة جنب معاذ ؟! ” ؛ فيما قال ابنها عن سبب ظهوره معها:” أولا لأني فخور فيكي والسبب الثاني علشان أضرب بكل الإشاعات في عرض الحائط ، كل الأشياء اللي طلعت كذب عني و عنك  خلاص  ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 9 دقائق

هــذه إسمهـــا : هـــنــد الــبــلـحــطـــيّـــه من البلاحطــه ….

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