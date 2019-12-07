بالفيديو.. الظهور الأول للابن الأكبر لهند القحطاني

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت مشهورة الشناب شات هند القحطاني، عن الظهور الأول لابنها الأكبر معاذ؛ حيث نشرت مقطع فيديو وهي برفقته على حسابها الشخصي عبر ” سناب شات “.

وعلقت هند القحطاني: ” تو أنا طلعت أنا ومودي حبيب قلبي من عند طبيب الأسنان وبعد رايحة أنا وياه إلى المطعم” ، ليظهر فجاة ابنها الأكبر مقاطعا حديثها؛ لتقول له: ” أوف وجهك طلع “.

ورد عليها ابنها معاذ: ” ما عندي مشكلة “؛ لتجيبه: ” والله ما أني مصدقة “، ووجهت حديثها إلى متابعيها:” شفتوني أني كتكوتة جنب معاذ ؟! ” ؛ فيما قال ابنها عن سبب ظهوره معها:” أولا لأني فخور فيكي والسبب الثاني علشان أضرب بكل الإشاعات في عرض الحائط ، كل الأشياء اللي طلعت كذب عني و عنك خلاص ” .