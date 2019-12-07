المشروبات الساخنة والرياضة.. أشياء تقلل الشعور بالبرودة في الشتاء

أميرة خالد(صدى):

توجد عدة أشياء ووسائل تساعدك في الحصول على التدفئة الجسم وخاصة القدمين في فصل الشتاء، ومنها المشروبات الساخنة والتي تعد من أكثر الطرق الفعالة التي تكسب الجسم المزيد من الدفء في فصل الشتاء.

ومن أبرز تلك المشروبات، القرفة والزنجبيل والكاكاو، كذلك الشاي الأخضر الذي يحتوي على مضادات الأكسدة ويحمي الجسم من الالتهابات، فضلًا عن الطعام الصحي والذي يعمل على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة له، وتحسين عمل تدفق الدماء بالجسم.

وتساعد ممارسة الرياضة على ضبط معدل تدفق الدماء للجسم، ووصولها للأطراف، مما يعمل على التخلص من البرودة كما أنها تساعد على اكساب الجسم الطاقة اللازمة له، واستخدام القربة الدافئة عند الشعور بالبرودة، ووضعها على الأطراف مما يعمل على تدفئتها، بالإضافة إلى تدفئة الأطراف.