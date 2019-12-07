جاكوار F-TYPE الجديدة تجذب الأنظار حولها بسبب مواصفاتها الخيالية 

لندن(صدى):

أزاحت شركة جاغوار الشهيرة بتصنيع السيارات الفارهة والمميزة الستار عن مركبة F Type الجديدة التي صنفت بأنها ستكون المنافس الأول لسيارات porsche 911 الرياضية، مما خطفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي حولها.

وتضمنت F Type الجديدة على العديد من التعديلات المميزة، وجاءت بشبك أمامي كبير وعريض يعكس روح القوة المعروفة بسيارات جاغوار، فضلا عن هيكل انسيابي مدروس وفقا لأحدث معايير الأيروديناميكية، وعجلات رياضية مميزة بمقاس 20 إنشا.

وباتت السيارة الجديدة أنحف وأكثر عصرية رجاءا بأشرطة LED مضيئة، كما حصلت على ممتص صدمات أمامي جديد، وسقف بانورامي كبير، أما أبوابها فزودت بشعارات مضيئة تحمل اسم جاغوار تظهر عند فتح الباب، بالإضافة إلى قبضات مخفية داخل جسم الباب على غرار تلك الموجودة في سيارات تسلا، كما أن المقصورة أتت بمقاعد مكسوة بالجلد الفاخر، وزودت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس بمقاس 12.3 بوصة، تعمل مع أنظمة apple carplay وandroid auto.

ويوجد عدد نسخ من هذه السيارات بمحركات مختلفة، محرك بـ 4 أسطوانات وعزم 296 حصانا، ومحرك بـ 8 أسطوانات وعزم 444 حصانا، بينما أقوى نسخة منها فزودت بمحرك سوبر تشارجر بعزم 567 حصانا، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل لزيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.5 ثانية فقط.