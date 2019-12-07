«ساما»: ألزمنا البنوك بتطبيق نظام الفائدة المتناقصة

عادل الحربي(صدى):

ألزمت مؤسسة النقد العربي ‏‏”ساما”، البنوك بحساب الفائدة في التمويل الشخصي أو العقاري ‏على ما تبقى من المبلغ بحسب مفهوم الفائدة المتناقصة سنوياً.‎

ومن جهته، قال عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك طلعت حافظ، إن الآلية التي كانت متبعة هي ‏حساب نسبة الفائدة على كامل مبلغ التمويل، وليس كما كان يشاع على أنها نسبة فائدة مركبة؛ والتي يعني أن تكون النسبة مضاعفة.

ولفت حافظ إلي أنه بعد إلزام “ساما” ‏البنوك قبل عام بالفائدة المتناقصة أصبح يطرح سنويًا من المبلغ ‏ما يتم سداده لتحسب نسبة الفائدة على المبلغ المتبقي لا على رأس ‏مال التمويل‎.‎

وتابع أن البنوك تقدم حزمة من البرامج الاجتماعية في ‏مجالات متنوعة، مبينا أن 73% من شكاوى العملاء ضد ‏البنوك غير دقيقة‎.