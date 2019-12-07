بالفيديو.. «بي إم دبليو» تكشف عن مواصفات 2 Series G المنافسة لـ مرسيدس

برلين(صدى):

أزاحت شركة ” بي إم دبليو ” الستار عن سيارة ” 2 Series Gran Coupe ” ، التي تخطط من خلالها منافسة سيارات CLA الجديدة من مرسيدس.

وعن مواصفات هذه السيارة، فإنها تتميز بتصميم أنيق للهيكل، وكذلك واجهتها الأمامية المزودة بشبك عريض لغطاء المبرد وفتحات هوائية كبيرة.

أما عن تصميم خلفية هذه السيارة، فإنها تشكل ما يشبه جنحًا هوائيًا صغيرًا، وتم تزويدها بعجلات كبيرة بجنوط عريضة تمنحها الثبات على الطرقات.

وتأتي هذه السيارة بنسختين، نسخة 228i xDrive بسعر 38 ألف دولار تقريبا، ونسخة رياضية معدلة M235i xDrive سيبدأ سعرها من 46 ألف دولار.

أما عن النسخة الأغلى، فستعتمد على محرك بـ 4 أسطوانات بعزم 301 حصان، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، قادرين على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 4.7 ثانية فقط.