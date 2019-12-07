ملياردير يدعو لتقليص سنوات التعليم.. لهذا السبب! 

بانكوك(صدى):

طالب ثري تايلاندي، بتقليص سنوات الدراسة العامة إلى 6، قائلا:” يجب تخفيض عدد السنوات التي يقضيها الطلاب في المدارس الابتدائية إلى أربع سنوات، وعامين في المستويات الأعلى، حتى يتمكن الطلاب من التخرج وبدء العمل عند الوصول إلى سن 18 عاماً”.

وشدد الملياردير التايلاندي:” الطلاب يجب أن يكونوا قادرين على التخرج في الجامعة والدخول إلى سوق العمل في سن 18 عاماً وفي الأحوال العادية، يدخل التايلانديون الشباب سوق العمل بعد سن العشرين”.

وتابع:”هذا العصر الرقمي ينبغي أن يقضي الطلاب سنوات أقل بكثير في المدرسة والجامعة، وأن يقضوا المزيد من الوقت في اكتساب خبرة حقيقية، حتى يتمكنوا من صقل مهاراتهم ومواكبة وتيرة التطور التكنولوجي”.