وزير الطاقة: قيمة أرامكو ستكون أعلى من 2 تريليون دولار

علي القحطاني(صدى):

كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن قيمة شركة أرامكو ستتخطى تريليوني دولار، لافتًا إلى إن الطرح العام الأولي الناجح كان يوم الفخر في حياته المهنية حتى الآن.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الطرح قد أثبت أن العديد من منتقدي الصفقة كانوا على خطأ، فيما قال: ” ستكون أرامكو أعلى من 2 تريليون دولار ويمكنهم المراهنة على حدوث ذلك “.

وكانت أرامكو قد حددت السعر النهائي لأسهمها بـ 32 ريالاً (8.53 دولار) ، فيما تقدر قيمة الشركة الأكثر ربحية في العالم بـ 1.7 تريليون دولار، كما حصدت أكثر من 119 مليار دولار في طرحها العام.