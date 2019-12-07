بالفيديو.. لحظة إطلاق شخص النار على وجه راقصة في حفل زفاف

نيودلهى (صدى):

أطلق شخص النار النار على وجه راقصة على المسرح في حفل زفاف بالهند وقت الاستراحة بين أغنيتين، الأمر الذي استفز المعازيم وقام هذا المدعو بإخراج سلاحه وأطلق النار على وجهها.

وأصيبت الراقصة بإصابات في الفك وعظام الوجه، ولكن الأطباء أشاروا إلى استقرار حالتها الآن وبقائها على قيد الحياة بوجه مهشم.

وكانت الحادثة وقعت خلال حفل زفاف أحد الزعماء في ولاية براديش الهندية، وأحيت الراقصة هينا الفرح برفقة راقصة أخرى، وقد ضبطت الشرطة المجرم الذي أطلق النار وجار التحقيق معه.