أسباب تؤدي إلى انتفاخ العينين عند الاستيقاظ

أميرة خالد(صدى):

توجد عدة أسباب تقف وراء انتفاخ العينين في الصباح؛ حيث تعد الحساسية أحد أهم الأسباب فقد تتعرض العينان إلى حبوب الطلع أو وبر القطط، مما يؤدي إلى إنتاج مادة الهيستامين التي تمدد الأوعية الدموية أسفل العينين وتزيد من تدفق الدم وتسبب الالتهابات.

ويأتي الجفاف في قائمة الأشياء التي تسبب انتفاخ العينين؛ حيث يُنصح بتناول كمية سوائل كافية أثناء النهار لأن قلة الماء في الجسم يمكن أن تؤدي إلى تورم العينين؛ بينما تناول الملح الزائد يمكن أن يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، وخاصة حول العينين.

ويؤدي تناول الكافيين إلى تلك الانتفاخات بسبب الجفاف؛ حيث أن فنجان القهوة في الصباح مهم للغاية، لكن إذا تناولت 5 فناجين من القهوة في اليوم، فقد يؤثر ذلك على عينيك، فيما قد يؤدي التحديق المطول، والقراءة وقضاء وقت طويل أمام شاشة الكمبيوتر أو الهاتف، إلى تمدد الأوعية الدموية وظهور دوائر داكنة وانتفاخ حول العينين.