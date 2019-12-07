الهلال يواجه الجبلين بكأس الملك.. مواعيد أبرز مباريات اليوم

نواف السالم(صدى):

يضم اليوم السبت، عدة مواجهات هامة؛ حيث يواجه الهلال نادي الجبلين في كأس الملك في تمام الساعة 5:25 مساءًا؛ فيما يواجه الاتحاد فريق الصفا في نفس الوقت.

وفي الدوري الإسباني، يلعب ريال مدريد أمام إسبانيول في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وبرشلونة أمام مايوركا في تمام الساعة الـ11:00 مساءًا؛ بينما في الدوري الإيطالي يواجه أودينيزي فريق نابولي في الثامنة مساءًا، ويواجه لاتسيو نادي يوفنتوس في تمام 10:45.

وفي الدوري الإنجليزي، يواجه إيفرتون نادي تشيلسي في الثالثة والنصف عصرًا، واتفورد أمام كريستال بالاس في السادسة مساءًا، بورنموث أمام ليفربول في نفس التوقيت، وتوتنهام أمام بيرنلي، ومانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد في تمام الساعة الثامنة والنصف.

وفي الدوري الألماني، يلتقي دورتموند بفريق فورتونا دوسيلدورف في الخامسة والنصف مساءًا، وبوروسيا مونشنغلادباخ أمام بايرن ميونيخ في نفس التوقيت، بينما يواجه مونبليه باريس سان جيرمان في تمام الساعة السابعة والنصف في الدوري الفرنسي.

وفي دوري أبطال أفريقيا، يواجه بلاتينيوم فريق النجم الساحلي في تمام الساعة الرابعة عصرًا، فيما يواجه نادي الزمالك فريق بريميرو دي أوجوستو في تمام العاشرة مساءًا، وفي نفس الساعة يلعب الوداد البيضاوي أمام ماميلودي صانداونز.