الإعلان عن موعد تفعيل رصد مخالفات «حزام الأمان والجوال» في الطائف 

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن موعد بدء رصد مخالفات استخدام قائدي المركبات لأجهزة الجوال أثناء القيادة، وكذلك مخالفات عدم ربط حزام الأمان، في محافظة الطائف.

وأضافت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي في “تويتر”:”7 أيام.. عدد الأيام المتبقية لتفعيل الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة في محافظة الطائف”.

يذكر أن إدارة المرور أبانت أنَّ قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين.