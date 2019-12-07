«ترامب»: لا أمتلك محمول شخصي منذ سنوات
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ما تردد مؤخرًا عن استمراره في استخدام هاتفًا محمولآ شخصيًا، بالرغم مما يحمل ذلك من مخاطر على سرية اتصالاته.
وعن ذلك، قال ” ترامب ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تزعم قناة سي إن إن للأخبار الزائفة أنني لا أزال أستخدم هاتفًل نقالآ شخصيًا للمكالمات، وهذه معلومات وتقارير خاطئة تمامًا ” .
وتابع: ” لم يكن لدي هاتف محمول شخصي منذ سنوات، لا أستخدم سوى الهواتف التي اعتمدتها ومنحتها الحكومة ” .
يُذكر أن ” سي إن إن ” كانت قد كشفت أن ” ترامب ” لا يزال يستخدم الهاتف النقال الشخصي، الذي كان لديه حتى قبل توليه منصب الرئاسة.
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