«ترامب»: لا أمتلك محمول شخصي منذ سنوات

واشنطن(صدى):

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ما تردد مؤخرًا عن استمراره في استخدام هاتفًا محمولآ شخصيًا، بالرغم مما يحمل ذلك من مخاطر على سرية اتصالاته.

وعن ذلك، قال ” ترامب ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تزعم قناة سي إن إن للأخبار الزائفة أنني لا أزال أستخدم هاتفًل نقالآ شخصيًا للمكالمات، وهذه معلومات وتقارير خاطئة تمامًا ” .

وتابع: ” لم يكن لدي هاتف محمول شخصي منذ سنوات، لا أستخدم سوى الهواتف التي اعتمدتها ومنحتها الحكومة ” .

يُذكر أن ” سي إن إن ” كانت قد كشفت أن ” ترامب ” لا يزال يستخدم الهاتف النقال الشخصي، الذي كان لديه حتى قبل توليه منصب الرئاسة.