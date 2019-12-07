قريبا.. واتساب يضيف الوضع الليلي

وكالات(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، عن اقتراب تطبيق التراسل الفوري «واتساب» الشهير، من إضافة الوضع الليلي له بما يلبي رغبة بعض المستخدمين من محبي ذلك الوضع.

واكتشف المختبرون هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي للهواتف العاملة بنظام الأندرويد؛ بينما أفادت التقارير أن الإصدار رقم 2.19.353 ظهر خيار ربط وضع توفير الطاقة بالوضع الليلي لتطبيق واتساب (أي أنه سيتم تفعيل الوضع الليلي بشكل أتوماتيكي في حال كان الهاتف في وضع توفير الطاقة)، فيما يمكن أيضاً التحكم بالسمات بشكل يدوي أيضاً.