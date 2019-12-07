أبرزهم العدسات اللاصقة.. عادات يومية تؤثر على صحة العين

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يواجه بعض الأشخاص مشكلات صحية بـ ” العين ” ، بسبب ممارساتهم عادات يومية خاطئة قد تؤثر على صحة ومظهر العين؛ وسنستعرض بهذا التقرير أبرز هذه العادات.

* النوم بالعدسات اللاصقة

تلك العادة تسبب العديد من المخاطر حيث تزيد من فرص إصابات القرنية، حيث تبدأ بالانتفاخ والتورم، ويمكن أن تؤدي إلى التهاب القرنية.

* النوم بمكياج العيون

ويعرض ذلك ” العين ” للإصابة بالبكتيريا التي تسبب الاتهابات فتنتفخ العين وتصبح وردية اللون ومؤلمة.

* مكياج عيون رديء الصنع

ويهدد ذلك صحة العين خاصة إذا كان يتم استخدامه بشكل يومي، فقد يحمل بعض المواد الكميائية الخطيرة التي تسبب التهاب العين وتحسس القرنية.