«أنا ضد الشر»..أخر تغريدة للمشتبه به في تنفيذ هجوم فلوريدا

تالاهاسي(صدى):

على خلفية الهجوم على قاعدة أمريكية بولاية فلوريدا، أمس الجمعة، والمشتبه به في التنفيذ طالب سعودي، تبين أنه هاجم الولايات المتحدة قبل تنفيذ هجومه ووصفها بـ أمة الشر.

وقال المشتبه به: أنا ضد الشر، أمريكا قد تحولت بأكملها إلى أمة للشر.

وأضاف: أنا لست ضدك فقط لأنك أمريكي، ولا أكرهك بسبب حرياتك، أنا أكرهك لأنك كل يوم تدعم وتمول وترتكب جرائم، ليس فقط ضد المسلمين ولكن أيضا ضد الإنسانية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، قد أكد أن مطلق الرصاص في فلوريدا لا يمثل مشاعر الشعب السعودي، مقدمًا التعازي لضحايا الهجوم الذي أسفر عن سقوط 3 قتلى.

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