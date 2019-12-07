بالفيديو..مفاجأة من تركي آل الشيخ لرواد موسم الرياض

أميرة خالد(صدى):

فاجأ المستشار تركى آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، جمهور موسم الرياض، بالإعلان عن انطلاق بطولة كأس العالم للعبة بابجي، وذلك من 12 لـ14 ديسمبر.

ونشر آل شيخ فيديو ترويجي للبطولة قائلا: ‏جاهزين للمتعة والإثارة ومساندة أبطال السعودية في بطولة ببجي العالمية؟!، مع أبطال سعوديين تأهلوا وراح يقابلون نجوم العالم في اللعبة.. ننتظركم ١٢- ١٤ ديسمبر، وراح ننقل مباراة الهلال والترجي على أضخم الشاشات.

وسوف يقام كأس العالم ببجي موبايل تشمل 32 فريقًا من حول العالم يتنافسون ويعيشون التحدي وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الممتعة.